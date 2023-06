La salute, come la Patria, non possono passare ai mercenari

La sanità affiata agli algoritmi. Che hanno fatto impantanare l'iter per prendere anche nelle province del Lazio i posti letto con cui smaltire le file nei Pronto Soccorso. Mentre a Roma...

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Leggo i fatti di Russia: un dittatore appalta la guerra a dei mercenari. Li paga e li elogia, sono bravi. Seri e preparati: professionisti della morte. Dalla Cecenia alla Siria, dalla Libia alle repubbliche del Centrafrica: efficienti e spietati, senza ideologia, votati al dio Denaro. Nemesi pazzesca: i loro nonni vissero le privazioni del socialismo reale, i loro genitori si nutrirono della speranza delusa chiamata Perestrojka, loro sono discepoli devoti del soldo.

Ma… Ma la guerra non la vincono. Schierati di fronte agli Ucraini, i mercenari ‘macchine da guerra‘ non bastano: di fronte hanno volontari a difesa della loro terra. E questo basta per fargli tenere testa ai professionisti. Anzi…

Il limite del mercenario

Solo che i mercenari pensano alla merce, alla paga, al soldo da cui prendono il nome. E sarà arrivata nuova merce visto che ora combattono per loro contro chi li aveva ingaggiati. Racconto la storia di oggi in Russia perché noi, noi in Italia, stiamo per affidare non la lotta ma la salute ai mercenari della sanità.

Chi sono i mercenari della sanità? Si mettano tranquilli gli Studi legali della medicina privata e quella convenzionata, stiano sereni gli arcobaleni in difesa dei medici di ogni etnia che l’Italia sta importando per sopperire al suo madornale errore: limitare gli iscritti alle Facoltà di Medicina per scoprire poi di avere sbagliato i conti e non avere abbastanza medici per curare tutti.

La Wagner della Sanità è un modello di concepire le cure: nulla c’entrano i privati, gli stranieri. C’entrano pure loro, nella stessa misura in cui c’entra l’assistenza pubblica. Il problema è che sta prendendo corpo un tipo di assistenza basata sugli algoritmi, sui calcoli delle probabilità. E quando il calcolo non tornerà dismetteranno malato e malattia, tanto il morire o il vivere non conta, come nella guerra conta la paga non la patria.

I limiti dell’algoritmo

I primi limiti dell’algoritmo già si vedono. Nei mesi scorsi la Regione Lazio decise di versare milioni di denaro pubblico ai grandi gruppi della Sanità privata romana. Per fare cosa? Affittare i loro letti e le loro prestazioni per smaltire così le file nei Pronto Soccorso. Legittimo, sia subito chiaro. Giusto o sbagliato dipende solo da come si interpreta la sanità: esistono modelli diversi, altrettanto efficaci; il pubblico, il privato, il convenzionato, l’assicurato… Questione di punti di vista.

Qui ci permettemmo di contestare una cosa: non la scelta di prendere posti nella sanità privata: ma di farlo solo per Roma. I pazienti Ciociari, Pontini, reatini, viterbesi, sono stati considerati di Serie B. Se ti ammali a Roma c’è il letto preso in affitto, se ti ammali a Frosinone aspetti. (Leggi qui: La beffa dei posti letto affittati nelle cliniche).

La risposta della Regione Lazio è stata una lettera inviata ai gruppi sanitari privati delle province del Lazio. Per fare le stesse cose realizzate a Roma. ma... La Regione non ha più completato la procedura per sovraffollamento dei Pronto Soccorso nelle Provincie. Sono sempre pieni e per evitare problemi stanno appoggiando i pazienti in reparti non di medicina.

Una scelta dovuta non all’insensibilità della Regione. Ma di un modello. E di un algoritmo.

Non si fa per soldi

Terapia Intensiva Foto © Stefano Scarpiello / Imagoeconomica

È proprio questo il problema. Dimonios la canzone dell’eroica Brigata Sassari recita La nostra fede non la pagano i denari ma l’onore d’Italia e della Sardegna . E dalla Croazia ad ogni confine non hanno preso paga ma onore per l’Italia e la Sardegna.

Se affidiamo la Patria a chi si vende non avremo Patria, se affidiamo la salute a chi basa tutto sui numeri non avremo che morte per sconvenienti cure. Lo Stato ha doveri per i cittadini, non denari per i venduti. Oggi dobbiamo distinguere se abbiamo tolto la salute alla pietà dei preti non possiamo passarla all’asetticità delle formule. La sanità è pubblica o non è. Putin lo sta capendo a sue spese e ha pure pagato le loro spese