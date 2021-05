La scuola per curare gli elicotteri? Tra Anagni e Varese

Foto: Stefano Scarpiello / Imagoeconomica

Accordo tra ITS Lombardo Mobilità Sostenibile di Somma Lombardo di Varese ed Heliworld di Anagni. Nasce la scuola per i tecnici aeronautici. Formerà i nuovi manutentori. Corsi teorici a Varese. E pratica negli hangar di Anagni. In tutto 2.700 ore.

Dopo le fabbriche e la logistica arriva il momento della scuola e della formazione: Anagni punta a diventare dal prossimo autunno il polo nazionale della formazione per nuovi tecnici aeronautici con specializzazione in elicotteristica. In pratica? i giovani qualificati per mettere mano su un elicottero e farci la manutenzione.

Il polo elicotteristico di Anagni è stato scelto dall’ITS Lombardo Mobilità per svolgere la parte pratica dei corsi di specializzazione post diploma. Corsi da 1.900 ore, tre anni tra lezioni e officina. A curare tutta la parte pratica per gli allievi del Centro e del Sud d’Italia saranno gli hangar della Heliworld di Anagni.

I protagonisti

Foto: Stefano Scarpiello / Imagoeconomica

La Fondazione ITS Lombardo Mobilità è riconosciuta dall’Enac, l’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile. Opera nei settori della FormazioneTerziaria non universitaria

Nasce nel 2010 per rispondere all’urgenza espressa dall’ambiente imprenditoriale lombardo. La stessa che in quel periodo si manifesta in alcuni settori industriali del Lazio. In pratica? Mancano figure formate e qualificate per svolgere una serie di lavori. La Fondazione si occupa allora di formarle.

Già da tempo forma i nuovi tecnici progettisti per l’automazione ed i sistemi meccatronici e la logistica intermodale integrata.

Heliworld è una delle aziende della famiglia Beccidelli. Ha sede nel Lazio e fa parte del gruppo Centro Costruzioni specializzata nella progettazione e produzione di componenti meccanici Hi-Tech e nelle attività di volo e manutenzione di elicotteri (MRO), conformi ai requisiti EASA (European Aviation Safety Agency).



Heli World si occupa già di formazione. Lo fa al fianco di Eagle Sky Light con la quale collabora per lo sviluppo e l’implementazione tecnologica nel settore droni. Condivide con l’azienda bolognese il proprio campo volo per sviluppare la formazione di figure professionali altamente qualificate nel settore della “Drones Industry”.

La sede della Heliworld

La sede di Anagni è nel circuito dei campi volo di Sky Sapience Academy Italia (certificati ENAC) distribuite sul territorio italiano in cui si svolgono Corsi per APR e viene utilizzata per attività di “testing and delivery system” su droni tecnologicamente avanzati.

I corsi

I corsi per Tecnici Aeronautici puntano a rispondere alla crescente richiesta di personale esperto e qualificato nel campo della manutenzione aeronautica. Si rivolgono ai giovani diplomati o che stanno per diplomarsi, soprattutto provenienti dagli Itis. La durata è di 2700 ore, ripartite tra formazione teorica e formazione pratica in azienda.

Nelle prossime settimane ITS Lombardo Mobilità ed Heliworld presenteranno l’offerta formativa agli istituti superiori della provincia di Frosinone. L’intenzione delle due realtà è quella di riuscire ad agganciare già l’anno scolastico che inizierà il prossimo autunno.