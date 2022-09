La sfida di Valentina: la ‘fedelissima’ di Renzi

La scelta non convenzionale. Fatta quando alla Leopolda andavano in pochi. È rimasta sempre renziana. E di Italia Viva è la coordinatrice provinciale. Ora assiste alle riunioni: che registrano un pienone mai visto prima. E toglie i sassolini dalle scarpe.

La chiamano ‘La Fedelissima‘ come l’inno dei carabinieri: ma con l’Arma ha nulla da spartire. Lei non si è persa un’edizione della Leopolda, l’incontro annuale ideato da Matteo Renzi per mettere a confronto esperienze di mondi diversi. E ricavarne indicazioni per la sua azione politica. È stata renziana quando lui era solo sindaco di Firenze, lo è stata ancora di più quando l’hanno chiamato a guidare il Partito Democratico, non s’è spostata di un millimetro quando dal Nazareno se n’è andato per fondare Italia Viva. Lui è Matteo Renzi, lei è Valentina Calcagni coordinatore provinciale di Frosinone e le percentuali non le interessano. «Non me ne andrei nemmeno se fossimo allo 0,1%: è un’idea a farmi restare e le buone idee prima o poi vengono riconosciute».

Qual è l’idea?

Che l’Italia deve essere riformata, in profondità ed in fretta.

Valentina Calcagni

Ammetterà che però siete finiti rottamati…

Le buone idee spesso vengono proposte quando ancora non tutti sono pronti ad accoglierle: ma vedere i cambiamenti con anticipo e proporre per tempo le mosse da fare non sono errori.

E voi cosa avete visto in anticipo?

Un Paese che è rallentato dal peso di un modello ormai sorpassato e non più adatto ai tempi. Da una burocrazia che avvantaggia solo chi non vuole fare. Da un sistema che difende se stesso infischiandosene dei giovani che scappano dall’Italia appena possono e portano le loro intelligenze in giro per l’Europa. Un’organizzazione nella quale ognuno tenta di difendere la propria piccola rendita di posizione e per questo fa di tutto per impedire i cambiamenti.

E cosa avete cambiato, nella vostra stagione di Governo?

Penso agli incentivi di Industria 4.0 che hanno modernizzato una parte del nostro tessuto produttivo. Penso al Jobs Act che ha creato oltre un milione di posti di lavoro, di cui 700mila sono stati confermati a tempo indeterminato. È stato l’ultima grande misura fatta in Italia in favore del lavoro: dopo di noi si è puntato sul reddito e non sul lavoro.

Valentina Calcagni

Dopo le elezioni ci sarà un riavvicinamento con il Pd?

Non è una nostra priorità. E in ogni caso la vedo molto difficile, al limite dell’impossibile: noi non abbiamo alcuna cosa da condividere con una realtà nella quale ha un ruolo Luigi Di Maio. E che voleva affidare a Giuseppe Conte la guida dei riformisti.

Il tour realizzato domenica ha visto la presenza di amministratori e cittadini oltre le previsioni.

Prenderei ad esempio il sindaco di Posta Fibreno Adamo Pantano: ha lasciato il Pd spiegando che non si sente più a casa sua in quanto è diventato un Partito di pochi e per pochi. Nel quale non c’è spazio per chi vuole allargare il dibattito e proporre il cambiamento. I fatti dicono che sono in tanti a pensarla come lui. È per questo che in molti stanno guardando al progetto che Matteo Renzi ha messo su insieme a Carlo Calenda.

Avete scelto candidati del territorio.

È una delle regole che ci siamo dati. Perché solo chi è del territorio conosce le esigenze della sua terra ed è motivato a farla crescere. Solo chi viene da qui sa che occorrono anche sei anni per avere le autorizzazioni necessarie per aprire una fabbrica; solo chi è di qui sa che i grandi investitori ritirano i loro capitali dalla provincia di Frosinone e dal Lazio: vanno a portare i loro progetti in altre realtà d’Europa lontane da qui. Catalent è solo l’esempio più clamoroso, ne potrei citare almeno mezza dozzina. Qualcuno si è mai assunto la responsabilità per quei cento posti di lavoro persi a favore dell’Inghilterra? Non me ne sono accorta.

Però cinque anni fa Francesco Scalia e Francesco De Angelis, Matteo Renzi non li ha candidati in posizione eleggibile preferendogli persone da fuori territorio.

Quello era il Partito Democratico, noi siamo ben altra cosa.