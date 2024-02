La sfilata dei malpancisti al carnevale di Frosinone

Il Carnevale storico di Frosinone e le sfide politiche interne al Comune. Le fascette dell'assessore Piacentini. Ed i nuovi assetti. Oramai consolidati

A carnevale ogni scherzo vale. La famosa massima trae origine da ciò che accadeva durante i primi festeggiamenti del Carnevale, già in epoche molto remote. Per esempio, durante i saturnali romani o durante i festeggiamenti della Repubblica di Venezia, i giorni del Carnevale erano giorni di concessioni, di divertimento, di baldoria e di sovvertimento delle regole sociali. Proprio per questo era lecito anche fare scherzi di ogni sorta e lasciarsi andare alla dissolutezza.

Da questo concetto è stata mutuata la locuzione latina “Semel in anno licet insanire“. Tradotta letteralmente, significa una volta all’anno è lecito impazzire (“uscire da se stessi“). Il concetto fu espresso, con leggere varianti, da vari autori: tra cui Seneca, Sant’Agostino e Orazio.

Altro che scherzo

Il generale Championnet nel carnevale di Frosinone 2023 (Foto © Stefano Strani)

Al Comune di Frosinone tuttavia il Carnevale, o meglio le celebrazioni connesse all’evento, sono considerate e gestite molto seriamente. Altro che scherzo. Anche perché il Carnevale storico di Frosinone e la festa della Radeca, sono ormai destinati strutturalmente, ad essere valutati positivamente dal Ministero della Cultura. Tanto che per il 2023 la Direzione Generale Spettacolo del Ministero ha concesso al Comune Capoluogo un finanziamento di quasi 20mila euro.

L’iter amministrativo per l’organizzazione del Carnevale storico è partito con la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 2 gennaio scorso. Con quell’atto è stato approvato il programma dei tradizionali festeggiamenti del Carnevale 2024 e l’Amministrazione ha attivato un partenariato per realizzare il Carnevale Storico della Città anno 2024. Con chi? Con l’associazione Pro Loco Città di Frosinone, che da anni collabora con il Comune per la direzione artistica e tecnica del Carnevale Storico. L’associazione ha presentato una proposta di coprogettazione in materia di salvaguardia del patrimonio culturale, concernente l’organizzazione del Carnevale Storico di Frosinone “Festa della Radeca 2024”.

L’Amministrazione Mastrangeli, con la determina 246 del 29 gennaio 2024, del Settore Welfare – Servizi Sociali Affari Generali, Cultura, Sport e Tempo Libero – Servizi Demografici, ha messo a disposizione una cifra importante, ma comunque coerente con la rilevanza dell’evento. È pari a 69.590 euro.

Dieci giorni di festa

Il carnevale di Frosinone

Il programma prevede l’avvio dei festeggiamenti già da domenica prossima 4 febbraio quando sarà inaugurata ufficialmente l’edizione 2024 del Carnevale storico frusinate e della Festa della Radeca.

“L’attesa è finalmente terminata – ha dichiarato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli –. L’associazione culturale Rione Giardino e la Pro Loco, di concerto con l’amministrazione comunale e l’Accademia di Belle Arti di Frosinone, hanno realizzato un programma ricchissimo di eventi imperdibili con la partecipazione delle scuole, delle associazioni e dei commercianti del territorio, coinvolgendo, in particolare, i più giovani“.

La città di Frosinone si appresta a celebrare quindi per 10 giorni lo spirito ciociaro più autentico. Il tutto in un contesto di vivacità, goliardia e divertimento, senza mai dimenticare però il sano orgoglio di appartenere a un territorio ricchissimo di arte, storia e cultura.

Il grande pregio storico del Carnevale e della festa della radeca, con il passare dei secoli resta intatto nel capoluogo e particolarmente sentito dai cittadini, specialmente quelli del rione Giardino, al centro storico, vero cuore pulsante dell’organizzazione. E continuerà a essere tramandato di generazione in generazione, rinsaldando i legami e i valori identitari che permettono di sentirsi parte di una comunità.

Le maschere della politica

(Foto © Stefano Strani)

Volendo fare una trasposizione della festa del carnevale, con la situazione politica al Comune, si può immaginare che quest’anno, nella sfilata delle maschere carnascialesche di martedi grasso per le vie di Frosinone, accanto ai tradizionali costumi antichi e del Notaro, si possano individuare anche nuovi soggetti.

Quelli vestiti da “malpancisti“: coloro che non sono, da diverso tempo, in sintonia con il sindaco e le sue strategie amministrative della città. Non tanti per la verità: 5 o 6 al massimo. In maschera ma, comunque, facilmente individuabili e riconoscibili. Che sfilano dietro al carro principale, dove c’è il vero protagonista della festa, il generale Francese Jean Étienne Championnet. Che fantasticando si immagina possa essere impersonato dal sindaco Mastrangeli, e che i malpancisti aspettano solo di vedere “bruciato” (politicamente si intende) nella piazza del Rione Giardino.

Questo nella tradizione carnevalesca del capoluogo. In realtà però la sensazione è che il sindaco Championnet – Mastrangeli i fini fini continuerà a mangiarli (e digerirli) ancora per diversi anni a Palazzo Munari. Nonostante i malpancisti.

Fini fini nel menù ancora per molto

Adriano Piacentini e Riccardo Mastrangeli

La dimostrazione sul campo ci sarà con il prossimo Consiglio comunale. Che il sindaco ha preparato con cura: riunendo la sua maggioranza e mettendo in chiaro che non c’è materia di discussione sull’introduzione del limite di velocità a 30 orari. Perché il tema non è in agenda. E perché i limiti che sono al momento in fase di studio sono altra cosa. Nei giorni scorsi era scattato il segnale di attenzione sul punto, con il capogruppo di Forza Italia Maurizio Scaccia che aveva puntato i piedi. (Leggi qui: Il segnale di Forza Italia con la scusa dei 30 all’ora. E leggi anche Frosinone: non succede, ma se succede…).

A circoscrivere subito il principio d’incendio ha provveduto l’assessore di Forza Italia Adriano Piacentini: da mesi corre da un lato all’altro della maggioranza con la cassetta degli attrezzi sempre in mano, sempre pronto a stringere bulloni e mettere fascette. Il sindaco ha messo in chiaro da mesi che se dovesse avvertire un senso di assedio o di logoramento non tarderebbe un solo minuto a portare la questione all’esame dei cittadini. Facendo cadere l’amministrazione e riportandola alle urne. E proprio per questo non tornerà indietro su nessuno dei punti che finora sono stati utilizzati come pretesto per innescare le scintille.

I nuovi numeri

Che la situazione sia ormai stabilizzata (grazie anche a viti e fascette di Piacentini) lo ha reso evidente in maniera plastica la riunione di maggioranza tenuta l’altra sera per preparare la seduta di Consiglio. Tra componenti della Giunta e del Consiglio le teste presenti sono state quasi venti. Il che conferma che il sindaco sia abbondantemente all’interno della fascia di sicurezza.

Ormai è evidente chi ci sta e chi non ci sta. Riccardo Mastrangeli non può più contare da mesi sul voto dei consiglieri Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (civica Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega) cioè tre dei quattro che non hanno voluto firmare il documento di conferma incondizionata della fiducia al sindaco dopo una tumultuosa seduta di Consiglio. Non a caso erano tutti e tre assenti alla riunione preparatoria della seduta. Può contare sul capogruppo Maurizio Scaccia (Forza Italia) che ha ricevuto risposta al suo niet alle zone 30 Kmh e quindi ha ottenuto considerazione politica. (La famosa cassetta degli attrezzi di Piacentini è servita).

Fabio Tagliaferri (Foto © Stefani Strani)

Non ci sono segnali nemmeno di un’imminente costituzione del tanto ipotizzato nuovo Gruppo consiliare con i tre assenti di cui sopra più Pasquale Cirillo. Ed eventualmente Maurizio Scaccia (se le fascette di Piacentini non dovessero reggere).

Un riordino però arriverà con il posto liberato in giunta dall’assessore ai Servizi Sociali Fabio Tagliaferri. Che nelle ore scorse ha annunciato le sue dimissioni “dopo ventisei anni di presenza pressoché ininterrotta tra gli scranni del consiglio comunale della nostra città. È arrivato per me il momento del saluto”. Va a fare il presidente del Consiglio di amministrazione di Ales SpA, società partecipata del ministero della Cultura. Chi ne prenderà il posto in giunta?

