La strategia-mercato del Frosinone: prima i giovani, idee Brescianini e Nasti

Come nelle stagioni precedenti il club giallazzurro dovrebbe iniziare la campagna acquisti assicurandosi una pattuglia di baby di belle speranze. Poi scatterà la fase-2 con gli elementi più esperti. Nel mirino il centrocampista e l’attaccante del Milan, si continua a seguire il polacco Kaluzinski. Spunta Chiarodia

Alessandro Salines Lo sport come passione

Strategia vincente non si cambia. Parafrasando uno dei detti più comuni nel calcio. Chiuso il capitolo-allenatore con l’avvento di Eusebio Di Francesco al posto di Fabio Grosso, si apre a pieno titolo la lunga parentesi del mercato. Una fase fondamentale in vista dell’inizio del campionato. Il Frosinone, come nelle precedenti stagioni, si muoverà secondo un cliché consolidato. Le prime battute della sessione riguarderanno molto probabilmente giovani di belle speranze oltre ovviamente la situazione i prestiti.

Il direttore Guido Angelozzi ed il suo staff cercheranno di assicurarsi una pattuglia di ragazzi che possa garantire freschezza, entusiasmo ed imprevedibilità. Che possano anche creare valore, magari scovati nella serie inferiori. Non a caso il presidente Maurizio Stirpe in conferenza aveva detto chiare che “il Frosinone si presenterà con uno degli organici più giovani del torneo”. Poi si procederà con gli innesti di esperienza. Mirati come è successo la stagione scorsa. Rinforzi che non si possono sbagliare. Ed in tal senso agosto sarà il mese cruciale. Tuttavia non si possono escludere acquisti di elementi esperti in una prima fase se ci sarà la possibilità

Dietro la strategia

Mazzitelli, arrivato la stagione scorsa a fine agosto

Il piano ha una ratio molto precisa. Si comincia con i giovani per battere innanzitutto la concorrenza che in questi casi è sempre molto agguerrita. Bisogna arrivare prima: i baby sono molto cercati e quindi serve tempismo anche per non far alzare i costi, creare le famigerate aste. Ed inoltre si deve mettere a terrà l’enorme lavoro svolto durante la stagione dagli osservatori del club e le varie segnalazioni che arrivano sulla scrivania di Angelozzi.

Poi scatterà la fase-2 con l’ingaggio dei giocatori più navigati e di qualità generale. E qui il Frosinone cercherà di cogliere le occasioni come ha spesso dimostrato di saper fare. Un elemento inarrivabile a luglio, può diventare alla portata ad agosto. La stagione scorsa lo schema ha portato risultati importanti: i vari Ravanelli, Sampirisi, Mazzitelli, Insigne, Frabotta e Kone sono stati ingaggiati nelle ultime settimane di mercato e sono diventati pilastri della squadra. D’altronde Stirpe è stato chiaro: “Non è importante avere la squadra il primo giorno ma dalla prima gara di campionato. E tutto questo si raggiunge secondo un percorso e tempi giusti”.

Brescianini e Nasti: ipotesi accattivanti

Brescianini a destra in un duello con Gelli (Foto © Mario Salati)

A proposito quindi di giovani il Frosinone avrebbe bussato alla porta del Milan per 2 giocatori che si sono messi in mostra nel Cosenza. Protagonisti della salvezza dei calabresi come fu del resto Caso un anno fa. Corsi e ricorsi storici? Chissà. Marco Brescianini, 23 anni, originario di Calcinate nel bergamasco, è un centrocampista completo, forte tecnicamente e fisicamente, ideale in un 4-3-3 soprattutto da mezzala.

I tifosi del Frosinone lo ricordano bene: il 18 marzo scorso ha deciso la sfida allo “Stirpe” con un gol bellissimo. Nelle file del Cosenza ha collezionato 37 partite e 3 reti. Già seguito in passato dal Frosinone, lo vogliono altri club come Genoa, Salernitana e Verona. Per i ciociari sarebbe un rinforzo importante, alla corte di Di Francesco potrebbe completare la sua maturazione.

A destra l’attaccante Nasti marcato da Cotali

Classe 2003, Marco Nasti è un attaccante centrale molto rapido e tecnico. Dotato di colpi importanti. Con 4 gol in 25 gare ha contribuito in maniera fattiva alla salvezza del Cosenza. Il Frosinone lo ha attenzionato per rinforzare il suo reparto avanzato e magari provare lanciarlo definitivamente nel firmamento. Ma anche in questo caso non manca la concorrenza del Genoa in Serie A e di Spezia e Palermo in B.

Kaluzinski, pista sempre calda. Piace Chiarodia

Eusebio Di Francesco, tecnico in pectore del Frosinone

Un altro giovane che continua ad essere monitorato dal Frosinone è Jakub Kaluzinski, centrocampista polacco del 2002 del Lechia Gdansk. Un parametro zero di prospettiva tanto da essere inseguito anche da altre società come Bari, Genoa, Reggina e Venezia e Bologna. Non è una trattativa facile ma il Frosinone è molto vigile come hanno sottolineato fonti provenienti da agenzie di procuratori.

Il Frosinone sarebbe interessato al difensore Fabio Chiarodia, nato in Germania 18 anni fa ma di chiare origini italiane, astro nascente del Werder Brema. E’ stato il più giovane titolare a giocare in Bundesliga. Potrebbe arrivare in prestito dalla Juve pronta ad acquistarlo pagando la clausola rescissoria di 2 milioni di euro. Piace inoltre all’Empoli.