La zampata di Leodori: “Il Lazio ha limitato i danni sull’economia”

Il vicepresidente della Regione dopo lo studio Bankitalia pubblicato da alessioporcu.it. Spiega. E lancia un messaggio anche politico.

“Nell’anno della pandemia e della crisi sanitaria l’impegno della Regione Lazio verso imprese, famiglie, lavoratori e disoccupati si è tradotto in provvedimenti mirati a contenere l’impatto dell’emergenza sul sistema economico e produttivo del territorio”: Daniele Leodori, vicepresidente della Regione Lazio, interviene con il contagocce. Per questo motivo ogni volta che lo fa va letto e soprattutto interpretato con estrema attenzione.

Da sedici mesi è in trincea anche lui. Anzi, più di un anno fa, quando Nicola Zingaretti fu colpito dal virus, toccò a lui guidare la “macchina” del Lazio. In coabitazione con l’assessore alla sanità Alessio D’Amato certamente, ma comunque è stato lui a dover assumere le decisioni più importanti.

Un lavoro imponente

Foto: Carlo Lannutti / Imaegoeconomica

Ha detto Daniele Leodori: “Uno sforzo consistente, certificato anche dall’Osservatorio dell’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie ‘Massimo Severo Giannini’ (IssiRfa-Cnr) e presentato nel Rapporto annuale di Banca d’Italia sull’economia del Lazio. Una attestazione degli enormi sforzi e soprattutto dell’imponente lavoro che la giunta Zingaretti ha fatto e sta continuando a portare avanti per limitare i danni della recessione inevitabile causata dal Covid sul motore dell’economia del Lazio”. Si tratta del rapporto di Bankitalia che alessioporcu.it ha pubblicato, spiegato e commentato con dovizia di particolari. (Leggi qui Il Lazio reagisce meglio al Covid: parola di Bankitalia).

Daniele Leodori va dritto al piano politico. E spiega: “Le misure messe in campo sono state rivolte a diversi settori, dal turismo alla cultura, comparti strategici per la nostra economia, e comunque verso tutte quelle attività e quegli imprenditori, medi o piccoli, che hanno avuto e hanno bisogno di un aiuto per uscire finalmente dall’emergenza”.

Il vicepresidente della Regione Lazio ha voluto rimarcare che la “ricetta” messa in campo è quella degli investimenti, condita però con la ferma intenzione di non lasciare indietro nessuno. E, particolare per nulla trascurabile, con una curva dei contagi e dei decessi che nel Lazio ha sì conosciuto momenti di grande “picco”. Ma che mai ha dato la sensazione di uscire fuori dal controllo.

La fase nuova di Leodori

Nicola Zingaretti e Daniele Leodori (Foto: Imagoeconomica, Stefano Carofei)

Il fatto è che l’Italia sta entrando in una fase nuova attraverso la campagna di vaccinazione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le due cose viaggiano insieme. Ma è chiaro che questo scenario sarà diverso a seconda di come si è affrontata la pandemia. E il Lazio indubbiamente l’ha affrontata bene. L’attivismo di Nicola Zingaretti e di Alessio D’Amato erano noti. Quello di Daniele Leodori non proprio.

Forse però il vicepresidente ha voluto ricordare a tutti che nella futura corsa alla presidenza della Regione Lazio ci sarà anche lui.