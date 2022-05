L’AMB continua a sognare, ma per i playoff servirà un incastro

La squadra frusinate batte l’Acerra e resta in corsa per gli spareggi-promozione. Sabato prossimo il giorno della verità: i ciociari dovranno vincere a Velletri e sperare in un passo falso di Ciampino e Forte Colleferro. Il presidente Santoro attende fiducioso il verdetto anche se già si ritiene soddisfatto della salvezza conquistata con 3 turni d’anticipo

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Una tripletta del baby Alessandro Luciani ed una doppietta del capitano Alessio Campus hanno permesso all’AMB Frosinone di superare al palazzetto dello sport di Tecchiena l’Acerra. La gara era valida per la ventunesima e penultima giornata del campionato nazionale di serie B di calcio a 5.

Con questo successo i ciociari salgono a 31 punti mantenendo inalterate le possibilità di approdare ai playoff per la promozione in A.

Ultima giornata decisiva

Le squadre schierate al palazzetto di Tecchiena

Con una giornata ancora da giocare la squadra dell’allenatore-giocatore Cellitti deve recuperare 2 punti alla coppia Ciampino-Forte Colleferro. Sabato prossimo si conoscerà l’epilogo. L’AMB Frosinone sarà di scena a Velletri: la squadra romana non ha particolari obiettivi visto che è ormai lontana dai playoff ed ha conquistato la salvezza da tempo.

Ma i ciociari oltre a vincere debbono sperare di ricevere buone notizie dalle rivali. Il Ciampino giocherà in casa contro l’Ariccia, attualmente terza e con la possibilità di arrivare seconda ed avere il vantaggio di affrontare ai playoff la quinta in casa. Il Colleferro invece andrà sul campo della vicecapolista Castel Volturno che punta a mantenere la piazza d’onore.

Un intreccio di risultati non facile per la AMB Frosinone che in caso di arrivo a pari punti è in vantaggio negli scontri diretti con il Colleferro ed in svantaggio con Ciampino.

Amb è Luciani-show

Contro l’Acerra comunque grande prova di squadra per i ragazzi di Cellitti con il ventenne Luciani alla ribalta. Fiducioso a fine gara il presidente Fabrizio Santoro che aspetta la gara di sabato a Velletri per tirare le somme. (Leggi qui Alle porte del sogno, l’AMB Frosinone vuole continuare a stupire).

Ma si dice già ampiamente soddisfatto del campionato disputato dalla sua squadra che al primo anno di serie B ha già compiuto un capolavoro conquistando la salvezza con 3 giornate di anticipo.