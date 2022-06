Latina, Pannone ufficializza l’ingresso nel Pd

Il lento avvicinamento è concluso: Pannone aderisce al Pd. I Dem sono il primo gruppo consiliare della coalizione Coletta

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

Francesco Pannone sceglie il Pd e i Dem diventano il primo gruppo consiliare del Comune di Latina. Dopo il rincorrersi di voci e indiscrezioni, al termine di mesi d’avvicinamento in cui il consigliere eletto a ottobre in Riguarda Latina era sempre più vicino alle posizioni Dem, oggi c’è stata l’ufficializzazione.

Riguarda Latina svanisce quindi dall’aula consiliare del capoluogo (Pannone era stato l’unico eletto, ed era «capogruppo di me stesso», come ha scherzato in conferenza stampa). Il Pd passa a cinque consiglieri, tanti quanti la Lega; FdI ne avrebbe in realtà sei, ma uno è il presidente del Consiglio Raimondo Tiero.

Ma, soprattutto, nell’ambito della coalizione del sindaco Damiano Coletta, in questo modo il Pd ottiene un consigliere in più rispetto a Latina bene comune, puntando quindi all’egemonia della maggioranza di programma. Ed a diventare una voce molto più potente nell’indicare le politiche comunali.

Idee nuove per il Pd

da sinistra: Enzo De Amicis, Leonardo Majocchi, Francesco Pannone, Daniela Fiore

Pannone, presidente della commissione consiliare Politiche giovanili, Università, Programmazione europea e Pnrr è attivo nella coalizione su diversi temi (non ultima l’apertura di sale studio per i giovani nei centri anziani).

Viene da quel Progetto Enea, vicino all’assessore regionale Massimiliano Valeriani, nato un paio di anni fa come raccoglitore e catalizzatore d’idee di nuove generazioni della sinistra che troppo spesso non si sentono sufficientemente ascoltate.

E di Progetto Enea Pannone ha affermato di voler portare nel Pd «idee, energie, risorse». Pannone non ha nascosto che «la situazione politica nel Comune di Latina rimane straordinaria e in questo quadro l’allargamento del Pd è importante per l’impegno sui temi che intendiamo portare avanti insieme».

Senza condizioni né condizionamenti

Enzo De Amicis

«Pannone entra senza condizioni o condizionamenti», ha voluto chiarire il capogruppo Dem Enzo De Amicis. Secondo cui «ora il Pd si pone come punto di riferimento nella coalizione»; mentre per il segretario provinciale, Omar Sarubbo, «oggi si formalizza una collaborazione nata di fatto mesi fa sui banchi del Consiglio comunale».

Il giovane Segretario cittadino e consigliere comunale Leonardo Majocchi ha riconosciuto che «dopo tanti anni in cui il Pd ha sempre ceduto, e spesso ha ceduto a destra, oggi viviamo un momento importante, per i tanti ragazzi che entrano insieme a Pannone. Ora il nostro ruolo è ricostruire il partito in città, tessendo un nuovo legame sociale con i cittadini».