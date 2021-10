Lazio, in pochi alle urne: l’affluenza dalle 7 alle 12

Crolla l'affluenza nei 106 comuni laziali chiamati al voto: per ora il 12.6% degli aventi diritto, 378 mila su oltre tre milioni di elettori. Roma Capitale a quota 11.83%. Nelle province di Frosinone e Latina, rispettivamente, il 14.48% e il 16.01%. In Ciociaria riflettori accesi su Alatri (13.27%) e Sora (14.04%). Nel Pontino sul Capoluogo: Latina al 16.05%

I sigilli verranno rotti lunedì dopo le ore 15. Fino a quel momento, le uniche indicazioni su cui si può puntare per cercare di capire come stanno andando le elezioni sono le cifre di affluenza alle urne. Non sono cifre scontate: queste di oggi e domani sono le prime votazioni di un certo rilievo dopo la lunga parentesi della pandemia e del lockdown. Gli elettori sono in calo, in quasi tutti i Comuni del Lazio. Le percentuali di affluenza alle urne sono crollate rispetto a quelle delle ore 12 di 5 anni fa.

Da stamattina alle 7 sono chiamati al voto 106 Comuni della regione Lazio. Oltre a Roma Capitale, 24 sono della provincia di Frosinone e 12 della provincia di Latina. Alle 12 l’affluenza si è attestata al 12.6% a livello regionale, all’11.83% nella Città Eterna, al 14.48% in Ciociaria e al 16.01% nel Pontino.

Vale a dire che nel Lazio hanno votato 378.744 su 3.006.801 elettori: 279.154 su 2.359.250 a Roma, 15.721 su 108.600 in provincia di Frosinone e 40.401 su 252.287 in provincia di Latina. I seggi saranno aperti fino alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani. I comizi, interrotti dal silenzio elettorale, sono ormai alle spalle: parola ai cittadini. (Leggi qui Elezioni, quello che hanno già detto i palchi).

Più Sora (14%) che Alatri (13%). Latina al 16%

Ad Alatri e Sora, le ciociare più popolose in cui sono di scena le Elezioni amministrative con eventuale ballottaggio, si sono recati per ora alle urne rispettivamente il 13.27% e il 14.04% degli aventi diritto. Ad Alatri, dunque, 3.081 su 23.212 elettori. A Sora, invece, 3.378 su 24.057.

Andando a leggere i numeri si scopre che ad Alatri c’è stato un brusco rallentamento: cinque anni fa alla stessa ora aveva votato molta gente in più: il 20.59%. È un dato molto più marcato se confrontato ai circa 3 punti percentuali persi nella media regionale.

Un freno che si sente anche a Sora dove ci sono circa 5 punti di differenza rispetto alle elezioni della volta scorsa: cinque anni fa alle ore 12 del primo giorno di voto era andato ai seggi il 19.72% degli aventi diritto.

Tra i centri con meno di 15 mila abitanti, nei quali l’elezione diretta del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale avverrà con turno unico, spicca Monte San Giovanni Campano: al momento ha espresso la propria preferenza il 14.02% degli elettori.

Nel Pontino riflettori principalmente accesi sul Capoluogo: a Latina si registra un 16.05%, ossia 17.141 votanti rispetto a un corpo elettorale formato da 106.808 cittadini. Seguono per rilevanza gli altri centri medio-grandi in cui si svolgerà eventualmente il secondo turno: Formia (15.84%), Cisterna di Latina (16.4%), Sezze (11.85%) e Minturno (16.4%).

Ciociaria e Pontino: tutti gli altri Comuni al voto

Questi, in attesa del più indicativo aggiornamento delle 19, i dati ufficiali diramati a mezzogiorno dal Ministero dell’Interno in relazione agli altri 21 Comuni della provincia di Frosinone: in ordine di popolazione.

Roccasecca (14.19%)

Arce (14.14%)

Castro dei Volsci (17.7%)

Supino (13.86%)

Torrice (14.36%)

Castrocielo (18.4%)

Esperia (19%)

Alvito (12.98%)

Vallecorsa (20.83%)

Sgurgola (16.42%)

Fumone (19.91%)

E poi ancora Trivigliano (12.47%), Pastena (14.67%), Torre Cajetani (16.94%), Collepardo (18.24%), Vicalvi (10.38%), Colle San Magno (9.27%), Casalattico (9.19%), Terelle (9.23%), Viticuso (18.83%) e Acquafondata (9.73%).

A ruota, sempre dalla più grande alla più piccola, le altre 7 cittadine della provincia di Latina protagoniste della corrente tornata elettorale: Priverno (14.63%), Pontinia (18.71%), Itri (14.94%), Castelforte (18.31%), Norma (19.82%), Sperlonga (28.52%) e Roccasecca dei Volsci (16.97%).

Le elezioni 2021 entrano nel vivo: con tutte le riflessioni del caso.