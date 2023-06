Le Primarie del Pd spaccano in due il Centrosinistra

A Ceccano, in controtendenza col dato provinciale, è quasi pareggio tra le liste Rete Democratica e A Sinistra. Nell’una, grazie all’area di Andrea Querqui, è stata eletta Alessandra Anelli. Dall’assemblea regionale, malgrado l’apporto di Emanuela Piroli, resta fuori per poco Valentino Bettinelli. Anche a Ceccano sono nate ufficialmente le correnti, guidate dai due alleati in Consiglio

Controcorrente. A Ceccano la controtendenza è storicamente marchio di fabbrica. Città comunista accerchiata da Comuni democristiani, nella prima Repubblica; primo baluardo di Fratelli d’Italia quando nel resto del paese traccheggiava al 4%, nella seconda Repubblica. Ceccano non poteva rinnegare la sua storia: nemmeno in queste Primarie che hanno indicato Daniele Leodori Segretario regionale.

Non è finita 65 a 35 come a livello provinciale. Alle Primarie del Pd si è registrata la vittoria ma non una netta supremazia di Rete Democratica su A Sinistra. La lista di Francesco De Angelis, la lista più votata guidata dal candidato più votato del Lazio, ha preso appena sei voti in più di quella plasmata dal triumvirato Pompeo–Pilozzi–Grossi. (Leggi qui Vincitori e vinti, intese e rotture: come cambia il Pd con Leodori Segretario).

Primarie Pd a Ceccano: 49.7 a 48.1

Daniele Leodori, neo Segretario regionale del PD, con il più votato di tutti: Francesco De Angelis

In città, in percentuale, è finita 49.7 a 48.1: 188 per Rete Democratica e 182 voti per A Sinistra, ovvero uno scarto di poco più di un punto e mezzo. Sono 370 in tutto i voti per le due compagini a favore entrambe di Daniele Leodori Segretario regionale. Contando anche gli otto per Lazio Democratica , la lista del competitor Mariano Angelucci, sono andati a votare in 378 a Ceccano.

Il Centrosinistra cittadino si è praticamente spaccato in due. All’assemblea regionale, è stata eletta l’ex simpatizzante di Italia Viva Alessandra Anelli. Ha portato a casa 355 preferenze a livello provinciale: più fuori (208) che in città (147). A fare da traino il tandem locale con De Angelis (163 voti fabraterni), sostenuto dall’area del consigliere comunale Andrea Querqui, candidato civico del Pd e il più votato a Ceccano alle scorse Elezioni Regionali.

Valentino Bettinelli, anch’egli tornato nel PD con la Schlein dopo una parentesi con il partito di Renzi, ha preso in tutto 161 voti: 131 a Ceccano e 30 nel resto della provincia di Frosinone. Bruni, invece, ne ha ottenute 142: 103 in città e 39 fuori. Alle Primarie, manco a dirlo, sono andate a votare sei persone in più: proprio quanto lo scarto tra le ormai definite correnti cittadine: Rete Democratica di Querqui e A Sinistra di Piroli.

Anelli all’Assemblea regionale

Alessandra Anelli (Rete Democratica), eletta nell’Assemblea regionale del PD

«Non me lo aspettavo – ha esternato via social la neo eletta Alessandra Anelli -. 355 grazie alle persone che hanno scritto il mio nome sulla scheda. Inoltre, grazie a Francesco De Angelis ed a Sara Battisti per la fiducia che mi hanno concesso. Grazie ai consiglieri comunali Andrea Querqui e Mariangela De Santis per il loro fondamentale sostegno. Grazie, di cuore, alle persone che negli ultimi giorni mi hanno supportato e sopportato fino a questo bellissimo risultato. Un grande augurio di buon lavoro al neo segretario regionale Daniele Leodori. Concludo congratulandomi con gli altri candidati per il risultato raggiunto».

L’area di Querqui ha avuto la meglio contro quella della sua alleata in Consiglio: Emanuela Piroli, eletta tre mesi fa nell’assemblea nazionale del Partito Democratico in virtù del sostegno dato alla Segretaria Elly Schlein. Allora, sempre in controtendenza col dato provinciale (59% a favore di Stefano Bonaccini), il 69% degli elettori e simpatizzanti ceccanesi del PD aveva votato per Schlein: 260 su 376.

In pratica, 78 a favore dell’attuale Segreteria di Schlein non hanno votato A Sinistra. Ovvero 78 che avevano sostenuto la Piroli non hanno fatto altrettanto con il suo fedelissimo, Valentino Bettinelli, schierato in tandem con Veronica Bruni, consorte militante di Davide Di Stefano, presidente del circolo locale del PD. Pare che il Segretario cittadino Giulio Conti abbia optato per l’astensione.

Alleati in Consiglio, divisi alle Primarie

I consiglieri comunali Andrea Querqui ed Emanuela Piroli

Tra i votanti di Rete Democratica ci sono vari esponenti di Nuova Vita, gruppo rappresentato dalla consigliera Mariangela De Santis, nonché i vertici del movimento giovanile Progresso Fabraterno: il presidente Francesco Ruggiero e la sua vice Angelica Bruni. Ma anche storici Dem locali come Luigi Bruni. (Leggi qui Ceccano, la differenza nel Pd la fanno i Civici)

C’è una doppia lettura. Se Rete Democratica puntava a un primato schiacciante come a livello provinciale, non c’è stato: è avanti di un punto e mezzo, ma è bastato per eleggere una ceccanese. A Sinistra, la lista che abbraccia appieno la Schlein, non è riuscita però a eleggere un membro nell’assemblea regionale dopo l’elezione della Piroli in quella nazionale.

Non è bastato il supporto datole da pezzi del PD, come il presidente del circolo cittadino Davide Di Stefano e il membro della segreteria locale Diego Protani, e di parte del Centrosinistra ceccanese. (Leggi qui Emanuela Piroli, la Elly Schlein di Ceccano)

Dentro Anelli, ma fuori Bettinelli

Il consigliere d’opposizione Andrea Querqui

Il consigliere Querqui, dato per candidato in pectore del Pd alle prossime Elezioni Comunali, nel mentre esulta: «Finalmente Ceccano si vede riconoscere il ruolo che merita all’interno dell’universo del Centrosinistra provinciale e regionale. Lo dimostra il fatto che abbiamo fatto eleggere un membro nell’assemblea nazionale, Emanuela Piroli e un altro nell’assemblea regionale Alessandra Anelli dopo la prestigiosa candidatura del sottoscritto al Consiglio regionale».

Nella lista A Sinistra Valentino Bettinelli non è stato eletto per un pelo. Querqui parla anche di questo: «Valentino, in ogni caso, ha ottenuto un ottimo risultato. Tutti noi, che ruotiamo nell’orbita del Centrosinistra, non possiamo che ritenerci soddisfatti di questi riconoscimenti arrivati a Ceccano dopo tanti anni. Rivolgo i miei complimenti e auguri ad Alessandra Anelli».

Emanuela Piroli, sostenuta da Querqui quando lei si candidò a sindaco nel 2020 e sua sostenitrice quando lui ha corso alle Regionali 2023, si affida a un post social inizialmente diplomatico: «La nostra lista “A Sinistra”, nata in continuità con il percorso intrapreso durante il congresso nazionale accanto ad Elly Schlein, ha ottenuto un risultato tale da evidenziare un dato politico importante: il Pd, oggi, è in grado di essere inclusivo, plurale ed attrattivo».

«Parità con Rete Democratica»

Al centro, a fianco a Emanuela Piroli, Valentino Bettinelli (A Sinistra)

«Anche a Ceccano, abbiamo ottenuto un risultato che non era affatto scontato, chiudendo in parità con Rete Democratica – accentua Emanuela Piroli -. Ringrazio i candidati di Ceccano che si sono messi al servizio della lista, Valentino Bettinelli e Veronica Bruni e tutti coloro che, nel Partito – in particolare il presidente del circolo Davide Di Stefano e Diego Protani – e nel mondo del centrosinistra e della sinistra ceccanese, hanno sostenuto i nostri candidati».

Ecco, è proprio qui che viene meno la diplomazia: quando menziona chi è rimasto dalla sua parte e non è finito in massa nella Rete Democratica, portando alla sola elezione di Alessandra Anelli.

Bettinelli, non da ultima, ha voluto ringraziare proprio la Piroli: «Con lei ho iniziato un percorso politico che ci ha visto gioire e anche assorbire cocenti delusioni. Ne abbiamo viste e passate tante, sempre accanto. Una strada politica che ci ha portato sempre dalla stessa parte, con linearità e coerenza. Politica a cui si è unita la vita personale e il rapporto umano. Ho trovato un’amicizia sincera e la condivisione anche, e soprattutto direi, di momenti che con la politica non hanno nulla a che vedere».

Insieme nella vita e nel PD

Davide Di Stefano e Veronica Bruni (A Sinistra)

«Ringrazio mia moglie per essere stata disponibile a condividere un percorso di crescita e confronto con centinaia di persone, raccogliendo 142 consensi – ha postato, invece, il presidente Di Stefano -. Ringrazio ancora una volta tutti gli elettori che credono in me e nella mia famiglia. Siete la nostra forza».

La candidata Bruni ha aggiunto: «È la mia prima volta e sono super orgogliosa di questo risultato che non è assolutamente scontato – così Veronica Bruni -. Un ringraziamento particolare lo dedico ad un compagno di avventura speciale, Valentino Bettinelli. Mille grazie per il sostegno a Emanuela Piroli. Un grande in bocca al lupo va a tutti i delegati eletti nella nostra provincia».

Conti ringrazia tutti i votanti

Giulio Conti, Segretario del PD Ceccano

Non manca, per chiudere il cerchio, la nota del Segretario del PD Ceccano Giulio Conti: «Il Partito Democratico di Ceccano ringrazia tutti gli elettori che domenica 18 giugno hanno partecipato in gran massa all’elezione del Segretario e della Assemblea regionale del PD. Hanno votato presso il circolo cittadino 378 concittadini che hanno quindi contribuito all’elezione alla carica di Segretario regionale dell’amico Daniele Leodori, a cui facciamo i complimenti ed i più sentiti auguri di buon lavoro».

«Siamo orgogliosi che in queste liste fossero presenti tre candidati di Ceccano, a dimostrare l’importanza del nostro circolo nel panorama provinciale – aggiunge, infine, Conti -. Ringraziamo Valentino Bettinelli, Veronica Bruni ed Alessandra Anelli, che è stata eletta in Assemblea regionale e a cui auguriamo buon lavoro, per essersi impegnati in questo confronto. Un ringraziamento ed un augurio, inoltre, va a Francesco De Angelis per il grande risultato ottenuto non solo in provincia ma in tutta la regione Lazio».