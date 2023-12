Le Prime Pagine dei giornali di domenica 10 dicembre 2023

Nel lunch-match di domenica alle 12.30 il Frosinone affronta in casa i granata di Juric, già battuti in Coppa Italia. Di Francesco punta su organizzazione, grinta e fattore-campo dove i giallazzurri sono in serie utile da 6 turni ed arrivano da 3 vittorie di fila. Mazzitelli non ce la fa, confermati i rientri di Harroui e Lirola. Avversari in crescita: Ricci sostituirà Linetty, in attacco Zapata-Sanabria