Le Prime Pagine dei giornali di domenica 10 settembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 10 settembre 2023

I TITOLI DEL

10 SETTEMBRE 1991

SUPERSTRADA – Apertura tra le contestazioni. Vivaci polemiche per la cerimonia passerella. Tuffi annuncia l’avvio dei lavori per il completamento. Il Segretario Psi Quadrozzi accusa la Dc di arroganza.

ASI – Perentoria la Direzione Dc: «La convalida è regolare». È stata approvata all’unanimità una risoluzione. Protesta al presidente ed al segretario regionali.

Cassino – Tra gli andreottiani e base ormai è guerra aperta. I due gruppi si scambiano comunicati al limite dell’insulto. Le reciproche accuse confermano la grave tensione nei rapporti interni che rischia di scaricarsi sull’azione dell’amministrazione. Prospettive incerte.

Fiuggi – Dc e civici uniti contro i vigili. I due gruppi concordi ma solo per opporsi alla costruzione della caserma. In dieci anni i big della politica non sono andati oltre le promesse.

*

Le prime pagine dei quotidiani pubblicati nelle edicole del Lazio domenica 10 settembre 2023.