Le Prime Pagine dei giornali di domenica 11 giugno 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 11 giugno 2023

ACCADE OGGI

11 GIUGNO 1993

FROSINONE / E il conservstorio va. Il sindaco: “A fine anno completo il primo edificio”. In sei mesi eseguite opere che attendevano da nove anni. L’impresa però non riceve soldi.

Ambulanti in rivolta contro gli abusivi, paralizzano il centro. Traffico impazzito per tutta la mattinata. Ieri sospesi tutti i mercati, i commercianti ricevuti in Prefettura hanno esposto le loro lamentele. “Subiamo un danno enorme dai venditori che lavorano senza licenza che – aggiungono – non pagano le tasse”.

FIUGGI / I sindacati protestano per il “linciaggio” contro chi non sciopera. Cresce la tensione nella cittadina. Mentre io giudice Metta della Corte d’Appello sta ancora valutando le proposte per decidere sulla futura gestione del complesso idrotermale, continua il blocco dell’imbottigliamento dell’acqua.

Blitz antirdroga a Supino: sette giovani condannati, per altri tre processo rimandato

