La squadra del tecnico Claudio Cianfrocca ad un passo dalla promozione. Martedì in casa contro il Colleferro basterà 1 punto per festeggiare un risultato davvero straordinario. Le ragazze possono regalare un successo in una stagione dove le vittorie sono arrivate solo dai maschietti. Un bel segnale per il gentil sesso che in alcune discipline fatica ad imporsI