Le Prime Pagine dei giornali di domenica 13 agosto 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 13 agosto 2023

ACCADE OGGI

13 AGOSTO 2002

È l’abate diventerà vescovo. Buone notizie per il monastero fondato da San Benedetto. La nomina per monsignor Bernardo D’Onorio attesa per il prossimo anno. Montecassino non perderà la diocesi, al contrario di altre abbazie italiane. Decisive le visite di due papi.

FERENTINO / Conto consuntivo: il sindaco torna in aula per verificare se ha ancora la maggioranza. Tensione per il mancato rimpasto in giunta.

Ciociari, vacanzieri sul filo di lana. Le agenzie di viaggio: “Poche richieste per l’Italia, con l’euro i prezzi sono lievitati”. Quasi nessuno sceglie gli Usa. Mete più gettonate? Ibiza e Mar Rosso, con prenotazioni poco prima di partire.

