Le Prime Pagine dei giornali di domenica 13 novembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 13 novembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 13 novembre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 2002]

FROSINONE / Tangenti, dieci incriminati. Le inchieste giudiziarie sull’appalto di opere pubbliche, Lottizzazioni e acquisto di beni. Coinvolti per ora politici locali, tecnici e imprenditori. Ore cruciali a palazzo di giustizia che preludono ad una clamorosa svolta. Intimato a avvocato e investigatori di tacere.

DELITTO DI SETTEFRATI / Pensionato sott’accusa: “Già aveva minacciato di uccidere sua moglie”. Conferme dai testimoni. Ieri la prima udienza del processo a carico di Eugenio De Angelis, 75 anni, che nel gennaio scorso freddò con due colpi di pistola la sua compagna Anna Bernardelli e ferì un cugino.

ANAGNI / Videocolor, pronto il piano di rilancio. Un progetto con investimenti e qualche sacrificio. Per il 1993 si prevede un recupero della produzione. A gennaio in funzione un mega impianto per produrre energia.

FIUGGI / Terme, annullato il lodo. La Corte d’appello ha accolto il ricorso al Comune dell’Ente Fiuggi. Tre periti rifaranno i conteggi. Ciarrapico: “A me la sentenza va bene non andrò in Cassazione”. L’avvocato dell’Amministrazione Adolfo Di Maio, invece, non soddisfatto annuncia a sua volta ricorso alla Suprema Corte.