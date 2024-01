Le Prime Pagine dei giornali di domenica 14 gennaio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 14 gennaio 2024

14 GENNAIO 2004

FROSINONE / “Un concentrato di batteri”. Bloccati 43mila litri di latte. Sequestrato alla “Solac” un intero silos di prodotto destinato alla alimentazione: potrà essere utilizzato solo per formaggi o mangimi. Il provvedimento preso dalla Usl dopo le analisi dell’Istituto zooprofilattico: rilevate “impurità” 7 volte superiori ai limiti di legge.

REGIONE / “Pagheremo, scusateci il ritardo”. Risposta di Danese. I 32 miliardi di debiti non pagati in tempo utile verrano saldati a fino a gennaio. Le ragioni del disguido.

LATINA / Ordine e trasparenza in Comune: destituito a Formia Osvaldo Ciufo. Bartolomeo: “Da anni l’Urbanistica al centro si avvilenti speculazioni: non solo colpa di politici”. Probabile il ricorso.

”Cassino? Rifugio per la camorra”. I commercianti spiegano perché la mala non tocca la città. Marrone: “Istituimmo un telefono anti tangente, ma non venne effettuata alcuna chiamata. Per questo fu disattivato”.

