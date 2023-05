Le Prime Pagine dei giornali di domenica 14 maggio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 14 maggio 2023

ACCADE OGGI

14 MAGGIO 2003

Nove miliardi contro l’Aids. Via libera al progetto per la realizzazione di un centro specializzato in via Fabi. Il manager della Usl, Turriziani: “I lavori ad ottobre”. Il reparto avrà 55 posti letto, 11 per il “day hospital”. L’assessore Ruggiero: “Sarà un fiore all’occhiello per il capoluogo”.

FROSINONE / Tangenti, vicesindaco condannato. Due anni e quattro mesi per aver chiesto milioni alla cooperativa Spep. Duro il Pm: “Ha sfruttato le sofferenza di persone bisognose”. Il tribunale ha inflitto quattro mesi di pena in più rispetto alla richiesta del pubblico ministero. Quella di ieri è la prima sentenza di Tangentopoli in Ciociaria. Contro l’imputato si procederà per calunnia.

Sequestro Conocchiella, l’Ambrosi ammette: “Ho avuto dei complici”. La Tentata estorsione alla famiglia del rapito. Ieri la donna, rinchiusa due settimane nel carcere romano di Rebibbia, dopo un nuovo interrogatorio di quattro ore è crollata di fronte al sostituto procuratore della Repubblica Vittorio Misiti.

CAMPOLI APPENNINO / Sindaco e imprenditore negano tutto. L’inchiesta su presunti appalti di lavoro truccati.

