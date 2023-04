Le Prime Pagine dei giornali di domenica 16 aprile 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 16 aprile 2023

ACCADE OGGI

16 APRILE 1993

RIFIUTI / Oggi la risposta decisiva. In attesa che il ministero della Sanità dia l’autorizzazione ad utilizzare una discarica fuori regione. L’assessore Alviani: “Siamo arrivati all’emergenza sanitaria”. Intanto Monte San Giovanni Campano e Paliano offrono terreni per realizzare dei depositi provvisori per la spazzatura.

Inchiesta sui rimborsi Cee. Dopo la denuncia di un ulivicoltore per il mancato pagamento dei danni delle gelate. Ipotizzata la truffa per un’associazione di categoria. Disposto dal magistrato l’interrogatorio di migliaia di agricoltori in tutta la Ciociaria. Centinaia già sentiti dai carabinieri.

VEROLI / Cinque parrocchie chiuse, è polemica. Il professor Di Clemente scrive al Vaticano. Nella secolare chiesa di San Michele Arcangelo non sarà celebrata la messa nemmeno a Pasqua. Mancano i sacerdoti.

CALCIO / Il Formia non fa tabelle. Falso e Stafenelli pretendono la salvezza Campionato a nove turni dalla fine. “Giocheranno partita per partita con grinta. Noi abbiamo fiducia nella squadra, e l’obiettivo non è lontano”. Ripreso gli allenamenti, ben sei gli assenti. Sabato amichevole con la Nuova Itri.

