Le Prime Pagine dei giornali di domenica 16 luglio 2023

ACCADE OGGI

16 LUGLIO 1992

FROSINONE / Scontro su aree e negozi. Sarà battaglia in consiglio comunale per le decisioni sulla lottizzazione D’Itri – Torretta. L’assessore Ruggiero è deciso a battere la speculazione. Per il complesso edilizio miliardario di via Casilina sarà ribadito che gli esercizi commerciali sono considerati fuorilegge. L’assemblea sarà chiamata anche a revocare il piano di zona Selva Polledrara, facendo “saltare” i progetti previsti.

Acqua di Fiuggi: stamani il nome della ditta incaricata di distribuirla. Le tre offerte sono state esaminate nella notte. In gara la Levissima, la San Benedetto e la Fiuggi sviluppo. E, mentre Si avvia alla soluzione lo sciopero allo stabilimento, sembra difficile chiudere la vertenza aperta dai termali.

LATINA / Rifiuti, Sos del sindaco. L’emergenza è sempre più grave, Mansutti chiede quattro camion al Comune di Roma. L’assedio nauseabondo persiste, intervento dei militari? Rastrellati i 480 milioni per riparare gli automezzi. Preoccupazione per i “tagli” tra i genitori dei piccoli handicappati.

GAETA / Rogo delle ambulanze: in azione un commando di almeno due persone. Le indagini sull’attentato dell’ospedale. Gli inquirenti scavano nell’elenco degli ultimi decessi nella convinzione che il movente dell’assalto possa essere la vendetta per una morte causata da un mancato soccorso. Difficili le ricerche.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 16 luglio 2023.