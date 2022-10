Le Prime Pagine dei giornali di domenica 16 ottobre 2022

Il La Russa che non ti aspetti. L’appuntamento con Naomi Campbell. Il lavoro di Urso con Tatarella per creare An. L’insegnamento dell’insuperato Pinuccio. Dopo il quale tutto iniziò a crollare. Il suo ‘Ministero dell’Armonia’ che molto sarebbe utile oggi a Meloni. Perché guidare un Governo non è come guidare un Partito