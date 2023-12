Le Prime Pagine dei giornali di domenica 17 dicembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 17 dicembre 2023

17 DICEMBRE 1993

FROSINONE / Tangenti, tre anni a Melita. L’ex assessore socialista del capoluogo è stata incastrata dal geometra Antonio Bianchi. Era accusata di aver intascato 20 milioni per un appalto. L’inchiesta nacque per far luce sui lavori di rifacimento della scuola elementare “Ignazio De Luca” in viale America Latina.

ANAGNI / Catturato un capo clan. Spettacolare blitz della polizia in Ciociaria: cento uomini scovano un camorrista latitante. L’uomo era fuggito seminudo da un albergo di Anagni. Francesco Esposito, arrestato per associazione a delinquere ed estorsione, era arrivato mercoledì per incontrare tre malavitosi.

CASSINO / Il sostituto procuratore ai genitori degli alunni: “Uniti contro la droga”. Insolita lezione alla Media “Conte”. Un anno fa, addosso a tre ragazzi di terza, furono trovati 250 grammi di hashish. La mappa dello spaccio nella città martire. Nel capoluogo un convegno a cui ha partecipato anche Muccioli.

LATINA / Petardi porta a porta. La polizia sequestra oltre una tonnellata di “botti” in due abitazioni del capoluogo. In manette un ex assessore comunale ed un operaio. Nascondevano “bomboni” e cipolle. Un razzo costava 300-400 mila lire.

