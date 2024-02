Le Prime Pagine dei giornali di domenica 18 febbraio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 18 febbraio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Beato Giovanni da Fiesole. Proclamato Patrono Universale degli Artisti da Giovanni Paolo II, Beato Angelico, la cui memoria ricorre il 18 febbraio, è tra i massimi pittori di ogni tempo. Frate domenicano, di lui si dice esercitasse l’arte predicatoria con il pennello, esprimendo in figura ciò che contemplava nell’intimo. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 18 FEBBRAIO 1994

FROSINONE / «Fai la spesa e votami». Il missino Cacciola e il pannelliano Crescenzi raccolgono firme davanti ai supermarket. Giochi fatti per le candidature: tutti i nomi in lizza. Destra spaccata: si infiamma la polemica contro i dirigenti del partito che hanno “tagliato” il consigliere comunale frusinate. Musi lunghi tra i molti esclusi. Trattative frenetiche per evitare le emorragie di voti dagli scontenti delle varie fazioni in lotta.

Fuga dalla campagna. Profonde trasformazioni nella struttura sociale rilevate dall’ultimo censimento dell’Istat. Dal 61 ad oggi 50.000 contadini hanno cambiato lavoro. Negli ultimi 30 anni raddoppiata la forza lavoro nel terziario. In declino gli artigiani che sono il 28% degli occupati.

La crisi mette in ginocchio il tessile. Ancora nessun segnale di ripresa per l’industria ciociara. Nel Sorano oltre 300 operaie da ottobre senza stipendio. Situazioni difficili anche alla “Facep” e alla “Elicotteri Meridionali”.

«Perché non cambiamo patrono a Cassino?» Ed è subito lite sui santi. Consiglio diviso su una proposta dell’Abate. Don Bernardo D’Onorio suggerisce di elevare a protettore della città San Benedetto, mentre San Germano diverrebbe “copatrono”. Alla fine è stato deciso di lasciare alla Chiesa l’ultima parola.

CASSINO / Auto contro camion, un morto. La vittima è il musicista Ennio Di Libero. L’artista da alcuni anni si era trasferito a Londra. Era tornato in città per contribuire alle celebrazioni del Cinquantenario.

FONDI / «Solo contro gli abusivi». Parla il sindaco che ha firmato le ordinanze per demolire centododici abitazioni. Arcangelo Rotunno, amareggiato, pensa alle dimissioni. Sono convinto – dice – che il territorio vada difeso. Una volta devastato, ogni ipotesi di sviluppo sarà irrealizzabile.

GAETA / Lungomare “bonificato” sequestrate le barche. Rimosse centinaia di imbarcazioni. Il blitz della Guardia di Finanza. Momentaneamente salvi i mezzi affidati alla società “Santa Maria” che da anni chiede una concessione. Multe superiori al mezzo milione per i proprietari.

