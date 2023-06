Le Prime Pagine dei giornali di domenica 18 giugno 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 18 giugno 2023

ACCADE OGGI

18 GIUGNO 2003

FROSINONE / Aeroporto civile, il sogno riparte. Rispolverato un progetto caro al centrosinistra. Gli imprenditori saranno coinvolti in un secondo momento. Costituita una Spa tra Comune, Provincia, Camera di Commercio e Asi. Scalia: “Subito dopo l’estate si dovrà provvedere alla progettazione della struttura”.

Rapporto Svimez 2003 / Nuove assunzioni, Ciociaria in vetta. Rimane negativo però il trend dei disoccupati che si attesta al 11,6%. Gli scenari. È terza in Italia, dopo Catanzaro e Belluno, per capacità di creare occupazione. L’occupazione femminile è cresciuta tre volte di quella maschile. Il settore che ha assorbito più manodopera è stato quello dei servizi.

CASSINO / Assessori e consiglieri “fantasma”. Arriva lettera di richiamo Il sindaco: rispettiamo le regole.

FIUGGI / Lavori fermi da anni al Centro benessere: è scontro in Comune. La struttura nell’ex palazzo Coni.

