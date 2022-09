Le Prime Pagine dei giornali di domenica 18 settembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 18 settembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 18 settembre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 2002]

Blocca il cantiere, ex sindaco arrestato. L’ex primo cittadino di Trevi nel Lazio portestava perché ritiene abusiva l’opera: “Uccide il fiume Aniene“. Paolo D’Ottavi ha cercato di fermare i lavori di costruzione di un acquedotto.

Scuole al via, ma alle Medie mancano i prof per i disabili. Il provvedimento: quaranta le cattedre scoperte. La Uil accusa: disservizio provocato dal taglio dei selvaggi. I sindacati protestano per l’utilizzo degli ausiliari.

CASSINO / Incarichi comunali: sindaco in procura. Enrico Iemma aveva denunciato la spartizione clientelare delle consulenze, poi aveva fatto dietro front. Aperta un’inchiesta dopo le “esternazioni” del dirigente dei lavori pubblici. Intanto Scittarelli nel corso della verifica di maggioranza ha annunciato: “Sono pronto a fare un rimpasto in giunta“.

CECCANO / Sosta selvaggia, arrivano le strisce blu. Il Comune ha deciso di introdurre i parcheggi a pagamento nel centro. Il presidente della Commissione urbanistica: “Coinvolgeremo cittadini, commercianti e artigiani“.

ANAGNI / Il destino dell’ ex Bw approda in Consiglio, Forza Italia si spacca. Due azzurri col centrosinistra. In aula la richiesta a Regione e Provincia: no a impianti che trattano rifiuti.

SORA / Nuovi reperti, sale la febbre del tempio. Si tratterebbe di un antico muro che potrebbe appartenere all’edificio dedicato a Serapide.