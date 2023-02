Le Prime Pagine dei giornali di domenica 19 febbraio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 19 febbraio 2023

ACCADDE OGGI

19 FEBBRAIO 1993

Si reclutano giudici di pace. In Ciociaria ne serviranno trentasei: via le domande. Entreranno in funzione a gennaio e, al momento, si occuperanno solo di cause civili. Si dovranno assumere anche 300 persone per le qualifiche di cancelliere e notificatore. Prevista una dura selezione. L’avvocato De Cesaris: “In questo modo si dovrebbe snellire di molto il numero dei procedimenti di ogni corso”.

FORMIA / Fine dell’ epopea Forte. L’ex sindaco ha ufficializzato le dimissioni: lascerà definitivamente il Consiglio. L’inchiesta prosegue, nuovi accertamenti della Finanza. L’esponente Dc ostenta amarezza, ma sono in molti a non rimpiangere il suo operato. I finanzieri tornano in Comune.

LATINA / Separati in Comune. Gerlando Rizzo: “L’indennità? Mi autorizzò il sindaco”. Va avanti l’inchiesta: da ieri per il magistrato il segretario generale è formalmente indagato. Intanto la Giunta ha rinnovato solo due convenzioni del Ced. Le altre bloccate dal parere negativo del dirigente. Storia di un rapporto difficile. Dall’appalto Gappa allo stop del Tascabile ’93, all’indagine sulla segreteria di Delio Redi.

FROSINONE / “Applicare la convenzione per dare il metano alle famiglie” Ruggiero sul contenzioso Comune – Italcogim. Secondo l’assessore all’Urbanistica basterebbe mettere in atto gli accordi vigenti per fornire il gas a chi lo attende ormai da anni. Dopo la polemica con Petricca trasmesso l’intero dossier.

CASSINO / Manette per la bancarotta. Crack da otto miliardi. Un arresto e denunciati altri otto imprenditori: sono accusati anche di ricorso abusivo. Alla ex “Autocentro Due” sono state sequestrate dalla polizia 148 auto, due barche e perfino un elicottero: valore, sei miliardi.

