Le Prime Pagine dei giornali di domenica 2 aprile 2023

2 APRILE 1993

Entro un mese, a Frosinone e a Ceprano lo Iacp consegnerà più di cento alloggi. Da giovedì trentadue famiglie nell’edificio Mola vecchia. Slittano i tempi per la consegna dei settantadue appartamenti di Colle Timio: mancano i certificati di abitabilità del Comune.

CECCANO / “Il treno superveloce qui non passerà: distruggerebbe tutto. Secco no del Consiglio comunale. Votata all’unanimità una Mozione contro le Ferrovie, criticate perché ancora non mostrano il progetto esecutivo.

FORMIA / Mura romane sotto la caserma. La sovrintendenza blocca i lavori per la costruzione della nuova sede della Guardia di Finanza. Gli ambientalisti chiedono che i reperti vengano riportati alla luce. I lavori, già sospesi una prima volta a fine novembre, sono stati interrotti definitivamente dopo scavi di verifica effettuati con l’accordo dei ministeri competenti. Lettera al sindaco dei responsabili di Italia Nostra e Lega Ambiente: “Ci troviamo di fronte ad un rilevante bacino archeologico collegato ai resti del muro di Nerva”.

CALCIO / Deodati passa il testimone Francesco Cuozzocrea è il nuovo presidente del Frosinone. Ieri sulle tribune del Comunale il cambio al vertice davanti a molti tifosi. I propositi: “Ritenteremo il salto di categoria”. Il pericolo della perdita di alcuni giocatori? “Per ora pensiamo alla salvezza”.

