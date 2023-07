Le Prime Pagine dei giornali di domenica 2 luglio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 2 luglio 2023

ACCADE OGGI

2 LUGLIO 1993

Sottopassaggi, l’ultimo ok. Via libera dalla Regione per abolire il transito sui binari nella parte bassa: presto i lavori. L’assessore: “A fine estate via il deposito dei pullman”. A poche ore dalla scadenza dei termini per il finanziamento da otto miliardi è arrivato il placet. Tutte le opere da realizzare.

PROVINCIA / Tutti i sindaci al lavoro. Molte novità tra gli amministratori dei comuni con meno di 15.000 abitanti in cui si è votato a giugno. Completata la formazione delle giunte, primi guai con i bilanci.

Lo sciopero continua e da tutta Italia chiedono acqua Fiuggi. Salario non pagato: operai ancora fermi. Vogliono la mensilità di maggio e altri benefici economici, mentre attendono che l’azienda speciale subentri effettivamente alla società di Ciarrapico. Centinaia di milioni persi dal Comune.

LATINA / La Provincia cresce piano. Resi noti i dati del censimenti anagrafico del 1991. Ecco cosa è cambiato in dieci anni. Ad Aprilia l’aumento maggiore: 9.850 abitanti in più. A Ss. Cosma è Damiano la percentuale più alta (+37%). Ventotene torna a ripopolarsi, in calo Gaeta e Sperlonga.

I titoli dei quotidiani nelle edicole del Lazio domenica 2 luglio 2023.