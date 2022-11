Le Prime Pagine dei giornali di domenica 20 novembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 20 novembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 20 novembre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 2002]

FROSINONE / Presidente offeso, salta il processo. L’imputato contro il giudice per avergli negato la concessione degli arresti domiciliari. Accusato di rapina: scrive una lettera ingiuriosa a Guido Caporaso. In aula i presunti autori del colpo alla Comit del capoluogo.

CRISI FIAT / Sit-in dei sindaci per salvare la Fiat. No al piano di ristrutturazione: la manifestazione si terrà la settimana prossima a Roma davanti Palazzo Madama. Gli amministratori scendono in campo per evitare il taglio di 1204 posti. Il primo cittadino di Sant’Elia: “In questo momento è importante che anche la Regione non molli”.

CECCANO / Cattivi odori dalla porcilaia: denuncia. Gli abitanti di Colle San Paolo e Quattro strade: aria irrespirabile, il sindaco deve chiudere l’azienda. Un centinaio di abitanti firmano un esposto presentato ai carabinieri.

SANITÀ / Comuni in rivolta. Servizi ridotti, monta la rabbia in Valcomino. Domani vertice ad Atina.

VIABILITÀ / Due milioni e mezzo per sistemare ventotto strade. Interventi della Provincia. A causa di una frana chiusa ieri per alcune ore l’arteria che passa a Filettino.