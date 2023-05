Le Prime Pagine dei giornali di domenica 21 maggio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 21 maggio 2023

ACCADE OGGI

21 MAGGIO 2003

FERENTINO / Farmacia comunale, incassi spariti. Scoperto un “buco” di cinquantamila euro, aperta un’inchiesta. La denuncia presentata da revisori contabili. Indaga anche la Corte dei Conti. Già ascoltate dai carabinieri le due dottoresse che lavorano nel punto vendita.

UNIVERSITÀ / Marzi e Scalia al Ministero. Protesta a Roma.

CASSINO / Piano parcheggi: An mostra i muscoli L’Ulivo insorge: “Un centrodestra sfilacciato e condizionato dagli interessi dei vari consiglieri”. Il Partito di Fini lascia l’aula, ma la maggioranza approva il progetto. Ieri vertice chiarificatore con Scittarelli: “Gli alleati avranno un ruolo incisivo nelle scelte”

Dieguito testimonial dell’acqua di Fiuggi. Intervista al “pibe de oro” che ha criticato Bush per la guerra e ha detto si voler tornare a Napoli con le due figlie. Maradona: “Mi trovo bene in città, riesco a ritrovare me stesso”. L’ex campione: “Il calciatore italiano che mi assomiglia di più? Penso a Roberto Baggio, che ha segnato quel bel gol alla Lazio”.

*

I titoli dei quotidiani nelle edicole del Lazio domenica 21 maggio 2023