Le Prime Pagine dei giornali di domenica 22 gennaio 2023

Ha rischiato di dover fare come Bonaccini: su una sedia perché c’era troppa gente per entrare nel suo comitato elettorale. Sara Battisti si rivolge al sindaco di Cassino. Che non c’è. E ricorda le sue battaglie per la città: dai fondi per piazza Diamare a Corso della Repubblica e la Rocca Janula. “Allora io respingo tutto quello che è stato scritto: Sara Battisti non è una nemica di Cassino”