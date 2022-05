Non si trovano lavoratori ed i posti rimangono scoperti. Colpa anche dell’idea che non è necessario lavorare per avere un reddito, e che la cittadinanza è un diritto a prescindere dai doveri. Invece non è gratis: si paga mandando i figli a scuola, pagando le tasse, rispettando la collettività, lavorando o apprendendo un lavoro.