Le Prime Pagine dei giornali di domenica 22 ottobre 2023

I TITOLI DEL

22 OTTOBRE 1993

FROSINONE / La crisi dei “veleni” ad una svolta: domani sera la verifica. La Dc vuole il Psi ridimensionato. L’ex sindaco Valle: “Non stiamo chiedendo la testa di Ruggiero ma in rispetto dei programmi”. Schietroma (Psdi): “Ora si sta lavorando. Non pensiamo alle elezioni ma risolviamo i problemi”.

Scandalo Asi, tutti assolti. L’inchiesta fu aperta su un presunti giro di tangenti per l’assegnazione di aree industriali. Scioccante decisione a 10 anni dall’inizio delle indagini. Tra gli imputati l’ex direttore Cesare Manes, l’ex presidente Francesco Battista (Dc) ed il commercialista Emilio Iaboni. Nel caso venne coinvolto anche il tecnico del Consorzio, nonché ex assessore del Comune capoluogo, Umberto Grande (Psi).

“Non uccidete le imprese ciociare”. L’Unione Industriale contro la fine degli sgravi contributivi. Il presidente Augusto Pigliacelli: “Sono misure che metteranno definitivamente in ginocchio il tessuto produttivo provinciale”.

Rifiuti tossici e nocivi: undici denunciati, sequestrate due cartiere. Carabinieri in azione a Sgrugola ed Isola. Le aziende prese di mira sono la “Policar” e la Cartier “5R” dove l’attività produttiva è stata sospesa. Tra le persone denunciate anche l’ex sindaco di Isola del Liri, Enzio Bartolomucci..

FROSINONE / Ucciso in mezzo all’orto. Giallo per un delitto. Sergio Sellari, ex magazziniere dell’Agusta, colpito da una fucilata a bruciapelo. L’ipotesi su cui gli investigatori della Mobile hanno lavorato fino a tarda sera sarebbe quello di un omicidio per motivi di interesse: la divisione di un terreno. La vittima aveva quattro sorelle e due fratelli, ognuno proprietario di un fazzoletto di terra. Per sapere chi ha sparato interrogati i congiunti, i cugini e i nipoti.

LATINA / Un castello “espugnato”. Indagini della Mobile sull’iter dell’appalto affidato per il maniero di Maenza. Inchiesta della Procura sui lavori di consolidamento. L’opera affidata dalla stessa Giunta del mega-appalto senza il visto della Sovrintendenza. Il progetto non rispetta i vincoli.

TERRACINA / Gare d’appalto truccate: alla sbarra politici e imprenditori. Ieri la prima udienza in Tribunale. Imputati l’ex sindaco, il capo dell’ufficio tecnico, un ex consigliere comunale. Il superteste conferma le accuse.

