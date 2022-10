Le Prime Pagine dei giornali di domenica 23 ottobre 2022

Cosa è accaduto davvero durante l’iniziativa di Antonio Pompeo. Che segna l’avvio del suo percorso verso la candidatura in Regione. Il Pd era tutto presente. Ma ognuno in un punto diverso. A segnare le tensioni che ancora oggi attraversano il Partito. E c’è pure chi non è andato. La missione di Leodori per la ricucitura. E riportare l’unità in vista del voto