Le Prime Pagine dei giornali di domenica 24 marzo 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 24 marzo 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Oscar Arnulfo Romero. Pastore, vescovo e martire, Sant’Oscar Arnulfo Romero è il simbolo della difesa dei perseguitati, l’uomo buono che ha denunciato e condiviso il dolore di un popolo crocifisso dalla povertà e dall’ingiustizia. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 24 MARZO 1993

PROVINCIA / Nuova giunta, Psi solidale con Merfi. Pressioni sul capogruppo Psdi in lite con il Pds. Questa mattina si saprà se la maggioranza laica e di sinistra avrà un futuro. L’opposizione Dc affila le armi per rientrare.

FERENTINO / Gargani indagato e sospeso. Per l’appalto del servizio affissioni dopo l’incriminazione del segretario generale del Comune. Il sindaco privato dell’incarico per trenta giorni dal giudice. È accusato di falso ideologico, abuso d’ufficio, turbata libertà degli incanti e soppressione d’atti in ordine e modalità con cui la ditta “Tre Esse” di Supino si è aggiudicata la gara.

SUPINO / Mega mattatoio a rischio. Il direttore dei lavori: “Occorre coinvolgere i privati”. La struttura, già costata 5 miliardi alla Provincia, attende da anni di essere completata. Intanto in tutta la Provincia i mattatoi comunali chiudono costringendo gli allevatori locali ad andare fuori a costi superiori.

CASSINO / Chiesto rinvio a giudizio dei tredici membri del Consorzio di Colfelice. Tutti accusati di abuso d’ufficio. L’inchiesta si riferisce ad una gara per realizzare alcune opere all’interno dell’impianto di riciclaggio dei rifiuti. Opere affidate a trattativa privata ad una ditta locale. Caduta l’accusa di corruzione..

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 24 marzo 2024.