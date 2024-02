Le Prime Pagine dei giornali di domenica 25 febbraio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 25 febbraio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Nestore. Difende, nascondendole, le comunità cristiane in Panfilia, l’attuale Turchia, durante le persecuzioni dell’imperatore Decio. Ma lui si fa trovare a casa intento a pregare. Arrestato e torturato, si rifiuta di sacrificare agli idoli. Viene crocifisso, circondato da una folla di fedeli in preghiera. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 25 FEBBRAIO 1994

II Palazzo alla sbarra. Processo scuolabus, in tribunale prima udienza per quattro ex sindaci e cinque ex assessori. Murdocco: «Ho sempre eseguito il ruolo di “notaio?». Si toma in aula il 10 maggio per sentire i testimoni convocati dal pm. Quelli della difesa saranno invece ascoltati il 19.

VEROLI / Attentato nella notte all’impresa Coratti. È stata la camorra? Danni per oltre cinquecento milioni. È andato completamente distrutto un garage-officina sottostante l’abitazione del titolare della ditta. In fiamme quattro autovetture e tutta l’attrezzatura meccanica. Lo stabile presenta lesioni nei solai.

FORMIA / Un bilancio da risanare. I conti non tornano si pensa a nuove entrate Disastrosa la precedente gestione. Non aumenterà l’Ici, dice l’assessore Bortone, ma saranno attivate nuove entrate extratributarie a cominciare dalla istituzione dei parcometri. Gettito previsto 700 milioni. Ridotte le spese per i servizi.

SORA / Debiti miliardari, diffidata l’ex giunta. Il Comune vuol mettere in mora gli ex amministratori. La ditta Facchini vuole i soldi e l’Amministrazione chiama in causa la coalizione guidata dall’ex sindaco Grazio Annarelli.

