Le Prime Pagine dei giornali di domenica 28 agosto 2022

L’attaccante, passato al Benevento e già avversario, ha salutato i tifosi del Frosinone con un post dove non ha nascosto la sua delusione per la fine di una storia iniziata 5 anni fa. Il fantasista, protagonista della seconda promozione in Serie A, lascia la Ciociaria dopo 180 presenze e 42 reti: “Onorato di aver vestito questa maglia, una seconda pelle”