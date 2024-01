Le Prime Pagine dei giornali di domenica 28 gennaio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 28 gennaio 2024

28 GENNAIO 1994

FROSINONE / Valle: “Ruggiero se ne deve andare”. Il sindaco: “No, resti. Ha lavorato bene” In Comune ormai è rissa. Stasera i ventisette consiglieri della maggioranza dovranno decidere se aprire la crisi. Intanto si preparano le elezioni.

Auto, 25 miliardi per allontanare la crisi. Dalla giunta regionale via libera al maxi finanziamento per l’indotto Fiat. Interessati trenta Comuni del Cassinate. Scalia: “Uno studio conferma le grandi potenzialità della componentistica”.

Troppi cantieri fermi, vertice con il prefetto. Sos da sindacati e industriali. Decisa la creazione di uno speciale Osservatorio per censire tutte le opere pubbliche già finanziate ma ancora bloccate.

TREVI NEL LAZIO / L’acquedotto del duemila. Attivato un sofisticato sistema informatico per gestire la rete idrica. Il sindaco D’Ottavi: “Così annulleremo ogni spreco”. Perché l’acqua non andrà più dispersa lungo la linea: i cittadini non pagheranno il canone, ma soltanto l’effettivo consumo.

