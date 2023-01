Le Prime Pagine dei giornali di domenica 29 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 29 gennaio 2023

ACCADDE OGGI

29 GENNAIO 1993

FROSINONE / I “bisonti” se ne vanno. Il Comune annuncia che a febbraio sarà trasferito il deposito Acotral di piazza Kambo. Tutto bloccato per l’eliminazione dei passaggi a livello. Differenti valutazioni sui costi degli espropri: settecento milioni per i tecnici comunali, quattro miliardi per quelle delle Ferrovie.

FIUGGI / Guerra all’ordinanza del giudice Metta. Custodia delle Terme a Ciarrapico. Dall’altra notte i consiglieri della lista civica di maggioranza assediano il Comune. Il sindaco Celani: “Non ce ne andremo finché qualche alta personalità dello Stato non ci avrà ricevuto”.

CAMPOLI APPENNINO / Il sindaco al magistrato: “Nessuno di noi ha mai preso Tangenti”. L’inchiesta sui lavori pubblici. Dopo la sospensione degli assessori, tutti raggiunti sa avviso di garanzia, il prefetto ieri sera ha nominato un commissario che gestirà l’attività amministrativa.

ALATRI / Guerra di periti per il bimbo divenuto disabile. Ennesima udienza del processo contro tre pediatri dell’ospedale. Sono ormai dodici anni che va avanti la battaglia giudiziaria intentata dai genitori del neonato, rimasto semiparalizzato alle gambe e alle braccia per una meningite, forse curata in locali non idonei.