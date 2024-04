Le Prime Pagine dei giornali di domenica 31 marzo 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 31 marzo 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Domenica di Pasqua. Nella Chiesa in questo giorno non ci sono celebrazioni. Nel medioevo un’errata riflessione portò all’anticipazione della Veglia pasquale, la “madre di tutte le veglie”, al primo mattino del Sabato Santo. Papa Pio XII nel 1951 e nel 1955 ristabilì l’antico ordinamento, che poi sarà ripreso nel nuovo Messale del 1970. In questa santissima notte la “Chiesa attende, vegliando, la risurrezione di Cristo e la celebra nei sacramenti”. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 31 MARZO 1994

Assunto nel nome di Silvio. Concessionario d’auto frusinate entusiasta per l’esito del voto dà lavoro ad un laureato. Primo “si” in Italia al credo economico del Cavaliere. Berlusconi sostiene che se una su quattro delle piccole imprese esistenti prende un disoccupato si ha un milione di posti in più.

CAMERA / La Destra fa ” cappotto”. I progressisti annaspano anche nelle roccaforti tradizionali, tonfo dei centristi. Il Polo delle Libertà conquista tutti e quattro i seggi. Voto proporzionale, Forza Italia primo partito anche in Ciociaria Alleanza nazionale staccato di quasi quattromila suffragi.

LATINA / «Le giunte rosse si dimettano». Il responsabile dei club di Forza Italia, Franco Zappalà, vuole nuove elezioni nei Comuni della provincia. Ma i sindaci di Terracina e Formia ribattono: «Fateci lavorare». Bartolomeo: «Da noi hanno vinto i progressisti». Recchia: «Faccio tanti auguri alla Burani». Zaccheo prende le distanze dai berlusconiani ma a Cisterna il Msi insiste: via sindaco e Consiglio.

CALCIO / I maghi dello scacchiere. Giocatori diversi o impiegati in ruoli differenziati: ecco come sono cambiati Rieti, Frosinone e Isolaliri. Il segreto di Mozzini, Vescovi e Francioni: muovendo si vince. Silenzi, Morucci e Butti i nuovi sabini. Tra i canarini De Simone e i rinnovati Bagaglini e Cipriani. Biancorossi trasformati.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 31 marzo 2024.