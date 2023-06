Le Prime Pagine dei giornali di domenica 4 giugno 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 4 giugno 2023

ACCADE OGGI

4 GIUGNO 2003

FROSINONE /Dima, progettista a giudizio. Ristrutturazione a De Matthaeis: accusato di abuso e falso. L’indagine della procura per i lavori allo stabile che ospita la Camera di Commercio. Sotto la lente dei magistrati l’aumento di cubatura.

FERENTINO / Nomine, vice sindaco allo Sdi: Coppotelli favorita su Marrocco. E Fiorletta incontra i partiti.

SORA / Distretto industriale, Comune a lezione. Amministrazione a Biella per scoprire le opportunità di sviluppo per l’economia.

CASSINO / L’arte della traduzione, nasce un premio dedicato al maestro Simeone. Università, facoltà di Linguistica.

Bellezza ciociara a Miss Universo. Una studentessa di Alatri in gara per rappresentare l’Italia al concorso. Ivana Castagnacci, 19 anni, in finale: “Per me è un sogno, darò il massimo”. Serata in diretta su Canale 5.

