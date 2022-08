Le Prime Pagine dei giornali di domenica 7 agosto 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 7 agosto 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 7 agosto 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 2002]

Cassino / L’assassino non si dà pace In settimana la decisione sulla perizia psichiatrica, intanto nessun parente si è costituito parte civile. In cella ripete: “Non volevo uccidere mia suocera. Ho perso la testa“. I due figli dell’omicida hanno chiesto di fare visita al papà rinchiuso nel carcere San Domenico.

RIFIUTI / Emergenza scongiurata. Sora disponibile ad ospitare la discarica provinciale per tre-quattro mesi.

Guerra alla sete: fra tre mesi la nuova condotta. L’opera dovrebbe risolvere i problemi di siccità nell’area del Simbrivio.

VIP in vacanza / “Alle terme? Si respira aria di crisi”. Il capo del Viminale con queste potenzialità artistiche e ambientali, il rilancio è possibile. Il ministro dell’interno Pisanu a Fiuggi: “Bisogna attrezzare meglio la città“.