Le Prime Pagine dei giornali di domenica 7 aprile 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 7 aprile 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni Battista de La Salle. Giovanni Battista, sacerdote francese, ha a cuore il tema dell’educazione e sa che fare il maestro è più che un lavoro: è una missione. Nel 1684 fonda i Fratelli delle Scuole Cristiane, prima congregazione di laici dediti alla scuola popolare. Viene canonizzato da Leone XIII nel 1900. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 7 APRILE 1994

FROSINONE / Troppi galli in Giunta, il sindaco prende tempo e Murchio resta in sella. Primi effetti del dopo-elezioni. L’assessore “scomodo” reagisce: «Se dovessero cacciarmi non me ne andrò e resterò in esecutivo senza incarichi». Intanto il Pds respinge l’ipotesi di un governo istituzionale alla Provincia.

Denunciata la Regione. Il consigliere provinciale Roberto D’Auria accusa il neo assessore Fabio Ciani che ribatte. Esposto al magistrato per la mancanza delle discariche. Si chiede alla Procura di indagare sulle cause della mancata attuazione del piano che sta provocando danni gravissimi all’ambiente e alle finanze dei

Comuni. Da Roma chiamano in causa i sindaci. A Sora bloccata la raccolta dei rifiuti Isola Liri non concede la proroga ad usare la sua discarica. Riesplode l’emergenza in città. I cassonetti tomano a riempirsi e le strade saranno di nuovo sommerse dalla spazzatura.

Giro di prostitute, arrestato protettore. Immigrato albanese “gestiva” una connazionale ventenne. L’uomo è stato bloccato alla Tomacella. Le indagini della polizia sugli extracomunitari del Frusinate sono appena agli inizi.

CASSINO / Lui la respinge, accusato di violenza. Oggi il processo al calciatore che ripudiò la ragazza. L’uomo aveva vissuto con la minorenne per tre mesi. Poi l’aveva cacciata. Motivo: quando la conobbe non era vergine.

