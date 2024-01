Le Prime Pagine dei giornali di domenica 7 gennaio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 7 gennaio 2024

I TITOLI DEL

7 GENNAIO 2004

FROSINONE / “Caccia” al miliardario. Lotteria, a Frosinone il primo premio. Venduto nella tabaccheria situata nei pressi dell’Abbazia di Casamari il super biglietto da sei miliardi abbinato alla scommessa delle frecce. Il negozio di Franco Cianchetti lo scorso anno distribuì 500 milioni e 250 nel 1989. Altri premi a Viterbo e Civitavecchia.

Sip, ma quanto mi costi? Un pensionato di Patrica si rivolge alla Procura dopo aver pagato delle somme astronomiche. L’ufficio legale: nessun errore con l’attuale tecnologia. Telefonate per 2-3 milioni con le “sexy line”. L’ingegner Giuliani: “Siamo a disposizione degli utenti per evitare sorprese”.

ALATRI / “Quel veglione non si doveva fare”. Capodanno al centro sociale e il quartiere insorge. Accuse al sindaco: “Schiamazzi e musica assordante”. “Vita Serena” che gestisce il locale: “Più tolleranza verso i giovani”.

FERENTINO / Per un appalto sospetto sotto inchiesta cinque ex amministratori. Perplessità sui lavori al cimitero. Lunedì saranno interrogati dalla Mobile l’ex sindaco Francesco Gargani, l’ex vice Nello Vellucci e gli ex assessori Giuseppe Patrizi, Antonio e Leonida Zaccari, nonché l’ex segretario comunale. .

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 7 gennaio 2024.