Le Prime Pagine dei giornali di domenica 8 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 8 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 8 gennaio 2023. Leggere per sapere e capire.

ACCADDE OGGI

8 GENNAIO 1993

FROSINONE / Parcheggi, sogno proibito. Neanche una lira concessa per le aree di sosta previste al piano elaborato dal Comune. Perso il finanziamento da sei miliardi per viale Mazzini. L’assessore Ruggiero: “Non siamo contrari alle iniziative dei privati purché siano di interesse collettivo e non speculative”. Con il nuovo codice, multe salate per “sosta selvaggia”. Il comandante dei vigili: “Per ora preferiamo informare meglio”.

“Abuso” di autovelox: nove Comuni finiti sotto inchiesta. Avrebbero incassato soldi spettanti allo Stato. Il sostituto procuratore, Silvio De Luca, ha ipotizzato nei confronti degli amministratori i reati di peculato e abuso d’ufficio. L’indagine è partita da una denuncia di alcuni automobilisti “tartassati”.

Bollette Enel, Comuni morosi. Devono pagare oltre due miliardi di arretrati: in testa ai “cattivi” Alatri e Casalvieri. Conte: “Subito sospeso il servizio a chi non paga”. In totale nella zona di Frosinone (escluso il Cassinate), nello scorso anno, sono stati incassati 316 miliardi.

BASKET / Scosse d’assestamento. Allenamento super intensi e tagli dei rimborsi: le misure di Rinaldi. Provvedimenti punitivi per l’Emmezeta Rieti. Il tecnico Gianfranco Sanesi prudentemente mette le mani avanti: “Non si risolvono i problemi della squadra semplicemente cambiando l’allenatore”. Il presidente invita a lavorare alacremente.