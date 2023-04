Le Prime Pagine dei giornali di domenica 9 aprile 2023

Nulla di nuovo nel Pd di Latina. Come se Elly Schlein non ‘abitasse’ al Nazareno. Dopo la faida interna dei giorni scorsi ora circola uno screenshot: un messaggio attribuito a De Amicis che avrebbe chiesto di non votare la candidata Pd alle Primarie. vero o falso che sia è indice di un clima. Nel quale non è chiaro che l’avversario sta sul campo, non nello spogliatoio