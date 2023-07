Le Prime Pagine dei giornali di domenica 9 luglio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 9 luglio 2023

ACCADE OGGI

9 LUGLIO 1993

Ciociari in Somalia. C’è molta apprensione nelle famiglie dei giovani sette militari ancora impegnati nella missione di pace. Il colonnello Oliveri: “Tutto sotto controllo”. I genitori di un parà di Cassino: “L’ultima telefonata l’abbiamo ricevuta il 29 giugno. Poi il totale silenzio”. Il comandante del distretto: “Nessuna preoccupazione. Per telefonare i soldati devono aspettare turni di venti giorni”.

APRILIA / “Una marmellata edilizia”. Undicimila domande di condono fanno di Aprilia una delle città più abusive della Penisola. L’ingegnere del Comune ha rilevato cinquanta nuclei spontanei. Gli insediamenti illegali riguardano quasi l’otto per cento del territorio. Dall’85, anno della sanatoria, ottomila cittadini aspettano servizi e un piano regolatore.

“CONCA DI SORA” / Il giudice ascolta due testi importanti: la moglie e la figlia del presidente. Le due donne hanno detto di non sapere nulla della ipotetica tangente da 600 milioni pagata da un imprenditore al loro congiunto.

CASSINO / Scarcerato il proprietario della “Ser”. Prosegue l’inchiesta sulla centralina idroelettrica. Nei prossimi giorni gli avvocati chiederanno al magistrato il dissequestro del cantiere sul fiume Rapido.

Quattro castelli da salvare. In pieno svolgimento il concorso di idee promosso per riutilizzare i vecchi manieri oggi abbandonati. Il presidente dell’Ept: “Un modo per incentivare il turismo”.

