Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 1 dicembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio giovedì 1 dicembre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 1991]

ALATRI / Giro di coca, altri tre arresti. Continua l’offensiva contro spacciatori e consumatori. Sono stati sorpresi dai carabinieri con 4 grammi. Le indagini rivelano un vasto mercato clandestino.

FROSINONE / “Frosinone Progetto Qualità”. Le prime positive reazioni. Un’iniziativa dell’Unione degli industriali ciociari. Cosa pensano il prefetto, Gargani e Annunziata.

VILLA S. LUCIA / Derubato un meccanico con l’aiuto dell’ipnosi. Quattro i colpevoli, ancora da identificare.

CALCIO / Sarà Davide contro Golia? Torna il derby tra Frosinone e Sora con i bianconeri in veste di grandi favoriti. Magnocavallo deve rinunciare a mezza squadra e si affida al cuore e alla grinta per fare risultato. Ma Di Chiara non vuol mollare la testa.