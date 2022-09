Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 1 settembre 2022

Il sistema industriale del Lazio Sud sempre più in difficoltà per i costi dell’energia. Stop al Pastificio Paone. A rischio un’impresa su dieci ma potrebbero raddoppiare. Le richieste del sindacato. L’analisi di Unindustria. «Quella in corso è parte di una guerra. Putin in Ucraina bombarda le fabbriche, qui le ferma». Le colpe della politica