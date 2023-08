Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 10 agosto 2023

Venerdì pomeriggio allo “Stirpe” i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Pisa di Aquilani. Per i giallazzurri sarà una sorta di prova generale in vista dell’esordio in campionato col Napoli. Mercato: caldo l’asse con la Juve per Kaio Jorge e Barrenechea. Si tratta Gunter, interessa Corrado